Nieuwe liefde voor Touriya Haoud

„Het begon allemaal via het zusje van Touriya, dat is een hele goede vriendin van mijn manager, waardoor mijn manager en Touriya met elkaar in contact kwamen”, zegt Jalal bij Shownieuws.

Touriya zag een filmpje waarin Jalal rapt en vond hem naar eigen zeggen ’toch wel charmant’. Ze besloot om zichzelf aan te bieden voor een volgende videoclip en had niet verwacht dat ze direct in contact zou komen met de rapper.

Ze legt uit dat ze eerst veel contact hadden voordat de vonk oversprong „Eerst ging het echt over de videoclip en we hadden contact met elkaar, elke dag facetime en leerde elkaar toch een beetje kennen. En zo is het gelopen”, aldus Touriya.