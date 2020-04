Trijntje gaat nieuw materiaal van Burt Bacharach opnemen

„Hij schrijft nog steeds nieuwe liedjes en heeft mij recentelijk weer wat nummers opgestuurd”, vertelde Trijntje in een interview op NPO Radio 5. „Die ben ik aan het beluisteren en wil ik eigenlijk weer gaan opnemen.” De zangeres omschrijft de nummers als „heel bijzonder, het is een heel andere stijl dan wat hij vroeger schreef.”

Oosterhuis nam vijftien jaar geleden twee albums met werk van Bacharach op nadat hij contact met haar had gelegd omdat hij haar zo goed vond zingen. Sindsdien hebben de twee altijd contact gehouden. „De laatste keer dat ik hem gezien heb was op North Sea Jazz afgelopen zomer, toen hebben we samen opgetreden”, vertelde Trijntje op NPO Radio 5.

Kleedkamer

„In de kleedkamer hebben we toen gekletst: zullen we een deel 3 gaan maken? De wens is er. Maar het is even afwachten hoe dat nu met de coronasituatie gaat. Misschien moeten we het op afstand doen, allebei in onze eigen studio.”

Bacharach geldt als een van de belangrijkste levende Amerikaanse componisten. Hij schrijft al meer dan zeventig jaar liedjes voor alle grote artiesten op aarde: van Dionne Warwick tot Dusty Springfield, van Tom Jones tot de Carpenters. Bacharach heeft kasten vol prijzen voor klassiekers als That’s what friends are for, Raindrops keep falling on my head en The Look of Love.

Oosterhuis verzorgt op dit moment vrijwel dagelijks livestream-sessies vanuit haar huis. Ook doet zij vanuit haar huis quarantaine-optredens voor virtuele bedrijfsborrels; eerder stelde ook cabaretier Johan Goossens dat dit een hele interessante nieuwe vorm is om toch op te kunnen treden ondanks de coronalockdown. Oosterhuis overweegt ook onlinezanglessen te gaan verzorgen, als de lockdown nog heel lang duurt.