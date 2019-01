Lily Allen verbreekt relatie

Volgens de zangeres ging het mis in de relatie toen ze door Amerika toerde. Het was niet de eerste keer dat ze dat meemaakte: haar huwelijk met Sam Cooper liep ook op de klippen toen ze voor langere tijd in de VS was. Verschil is dat ze deze keer „niet heel veel drugs gebruikte en seks met anderen had”, aldus Lily. In haar autobiografie die vorig jaar uitkwam onthulde de zangeres dat ze tijdens haar huwelijk gebruik maakte van escorts als ze op tournee was.

Lily is voor het eerst sinds haar vijftiende vrijgezel, zo vertelde ze in de podcast. Ze had eerder een relatie met Ed Simons van Chemical Brothers en was vijf jaar getrouwd met Sam, met wie ze dochters Ethel en Marnie heeft.