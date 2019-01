Madonna reageert op billen-gate

Eerder deze week was op beelden van haar oudejaarsoptreden te zien dat haar achterwerk aanzienlijk ronder en groter was dan eerder. Alhoewel veel mensen constateerden dat ze apparatuur of een portemonnee in haar achterzak kon hebben, werd er op sociale media ook flink gespeculeerd dat de 60-jarige bilimplantaten had laten plaatsen.

Madonna gaf in haar post geen uitsluitsel. Wel schreef ze dat ze niet op zoek is naar goedkeuring van wie dan ook, en dat ze een vrije wil heeft als het om haar lichaam gaat „net als ieder ander”.