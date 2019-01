Taylor Swift stopt met app The Swift Life

In het bericht legt het team van de zangeres uit dat de app werd gelanceerd in het kader van album Reputation en dat nu het tijdperk van die plaat op z’n einde loopt, de app per 1 februari ook opgedoekt wordt. In de app deelde Taylor exclusieve foto’s en filmpjes en konden fans in contact komen met elkaar.

Vorige maand maakten ook de Kardashians bekend dat hun apps in 2019 uit de lucht gaan. De zussen deelden op de betaalapps zaken als diëten en niet eerder vertoonde beelden. Een reden voor het staken van de apps gaven ze niet, wel bleek dat de exclusieve content die ze er deelden in de meeste gevallen erg snel werd verspreid op social media.

