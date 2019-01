Radio 538 lanceert tegenhanger Top 40

De nieuwe hitlijst wordt iedere dag bijgewerkt op basis van streamingcijfers, stemmen van luisteraars en airplay op Nederlandse radiostations. De ranglijst waarmee dj Ivo van Breukelen voortaan wekelijks het weekend inluidt is daarom een momentopname. „Hitlijsten veranderen snel”, zegt de radio-dj tegen het ANP. „Om actueel te zijn moet je wel dagelijks uitkomen. Streamingplatforms hebben ook dagelijkse updates van de ranglijsten, het zou een beetje ouderwets zijn om hier een week mee te wachten.”

Van Breukelen presenteert de 538 TOP 50 op vrijdagmiddag tussen 14.00 en 18.00 uur op Radio 538. Dat vergt vaart. „Ga ik het redden om in vier uur tijd vijftig platen te draaien en op tijd uit te komen bij de nummer 1? Het is een snelle manier van radio die me altijd gegrepen heeft. En het is vrijdagmiddag, de uitzending mag dus ook gezellig zijn”, vertelt Ivo, die vijf jaar geleden binnenstapte bij 538.

Top 40

De Top 40 verhuist vrijdag naar Qmusic en wordt voortaan gepresenteerd door Domien Verschuuren. Deze lijst is sinds januari 1965 te horen op de radio. De eerste jaren was de lijst wekelijks te horen bij Radio Veronica en later op Radio 3. De afgelopen 25 jaar werd de Top 40 bij Radio 538 uitgezonden. Een populair onderdeel is de Alarmschijf, die ook naar Qmusic verhuist.

Om de actualiteit te volgen is er ook een dagelijkse Top 40 Update waarin Domien vier trending nummers of artiesten van die dag uitlicht. Op 538 doet dj Barend van Deelen dit iedere maandag tot en met donderdag om 19.00 uur in de Dag Top 5. Barend neemt de belangrijkste verschuivingen door en draait opvallende tracks bij het nieuws van de dag.