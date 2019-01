De Slimste Mens blijft meer kijkers trekken

Maarten van Rossem en Philip Freriks Ⓒ Stijn Ghijsen

Televisiequiz De Slimste Mens was donderdagavond na het NOS Journaal het best bekeken programma op de Nederlandse televisie. In totaal zagen bijna 1,8 miljoen mensen hoe schrijfster Bregje Hofstede het moest afleggen tegen CBS-econoom Peter Hein van Mulligen en oud-schaatser Mark Tuitert.