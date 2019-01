Moeder Enzo Knol gaat ook vloggen

In De Week van Irma Knol doet zij wekelijks verslag hoe het is om twee bekende zoons te hebben die vloggen. „In het begin vond ik het weleens vervelend als Enzo tijdens het eten filmde. Dan dacht ik: moet dat nu? Als hij nu langskomt, weet ik dat ie z’n camera bij zich heeft. Dat is zo gegroeid, ik merk het nauwelijks nog.”

Ook gaat Irma berichten over haar liefde voor fitness en motoren.

De moeder van de bekende vlogger heeft twee huwelijken achter de rug. Sinds zeven jaar is ze gelukkig met haar nieuwe partner Gert. Zij heeft drie kinderen: Milan (27), Enzo (25) en Sjen (13). Tot voor kort werkte zij als secretaresse.

Irma heeft 300.000 volgers op Instagram.