’The Four van de buis door salariseis Diddy’

Diddy is één van de drie juryleden van de show. Meghan Trainor en DJ Khaled zijn de overigen en Fergie presenteert het programma, dat voluit The Four: Battle For Stardom heet. Het eerste seizoen van de show was succesvol, maar de tweede reeks scoorde een stuk minder. Volgens een insider klopten de producenten daarom aan bij Diddy om de kosten te bespreken, maar die wilde niets weten van een salarisverlaging.

De bron beweert dat het zeer onwaarschijnlijk is dat het programma terugkeert. De makers zouden Diddy niet willen vervangen, omdat hij het gezicht is van het programma. De muzikant wuift de geruchten in een verklaring weg. „Ik heb een goede relatie met Fox”, zegt hij over de zender die de show uitzendt. „Dit is niet hoe ik zaken doe. Ik hou van dit programma, het is heel speciaal voor mij.”