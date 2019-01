Opnieuw prijs voor film met Nederlandse sopraan

De clip viel in oktober al in de prijzen tijdens het Queen Palm International Film Festival in Palm Springs, maakte producent Jamillah van der Hulst vrijdag bekend.

Do not sing to me, my beauty (Ne poj krasivitsa pri mne) ging in september in première tijdens het festival Klassiek op het Amstelveld in Amsterdam. De muziekvideo werd sindsdien geselecteerd voor zeven filmfestivals in onder meer Amerika, Canada en Israël.