Verlovingsring Emily in Paris-actrice Lily Collins gestolen

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Van de Brits-Amerikaanse actrice Lily Collins zijn onlangs haar verlovingsring en nog wat andere persoonlijke bezittingen gestolen, meldt entertainmentwebsite TMZ. De 34-jarige Collins, bekend van rollen in de series Emily in Paris en The Last Tycoon, zou dat ontdekt hebben tijdens haar verblijf in een hotel in West Hollywood.