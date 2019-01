Bobbi Eden in minuscuul stringetje

„Flashback Friday, mijn eerste keer in the States”, schrijft de handwerkgoeroe bij het plaatje van zichzelf in 2000-2001, waarop ze een klein geel stringetje draagt met een zwart topje.

Ze werkte toen als model in de Verenigde Staten. In de reacties vertelt ze dat ze destijds ook nog eens als ’vol’ werd beschouwd. Dat vinden volgers maar absurd, omdat Bobbi Eden geen grammetje vet op haar strakke lichaam lijkt te hebben. „Belachelijk dat ze dat toen vonden.” „Zijn ze daar blind ofzo?”

Een collega-model uit die tijd reageert er ook op: „Toen moesten we afvallen ook nog, weet je nog?” Eden: „Ja ik weet het nog heel goed hahahha... wij waren zogenaamd de vollere dames.. hahahhahahahahha.” Fans zouden ondertussen ’een moord doen voor zo’n lichaam’.