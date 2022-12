Moeder (96) van Cher overleden

„Mam is overleden”, schrijft de Amerikaanse zangeres. Ze kan rekenen op hijna honderdduizend blijken van meeleven. Ruim twaalfduizend mensen steken haar bovendien met een bericht een hart onder de riem.

Georgia Holt was in Amerika een bekende singer-songwriter, actrice en model. Ze was zes keer getrouwd én gescheiden en had tot haar dood een relatie met Craig Spencer. Ze had naast Cher nog een dochter, actrice Georganne LaPiere.

Waaraan Holt is overleden is niet bekend. Cher meldde afgelopen september op Twitter dat haar moeder in het ziekenhuis was opgenomen met een longontsteking. Ook zou ze volgens Cher terugkerende gezondheidsproblemen hebben gehad, meldde de zangeres destijds.

Het verdriet komt voor Cher net een paar dagen nadat ze liet weten dat haar hart gebroken was om het overlijden van de zoon van haar goede vriendin Tina Turner.