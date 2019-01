WIN: kaarten voor de première van Stan & Ollie

De film vertelt het verhaal van het legendarische comedyduo Stan Laurel (Steve Coogan) en Oliver Hardy (John C. Reilly, die voor zijn rol is genomineerd voor een Golden Globe). Met hun hoogtijdagen ver achter zich, plant het tweetal een laatste theatertour door het naoorlogse Engeland en Ierland.

Ondanks de hoge druk en de hectische planning, maar met de steun van hun vrouwen Lucille en Ida herontdekken Stan en Oliver de liefde voor het optreden én voor elkaar wanneer ze de harten van hun publiek opnieuw proberen te stelen met hun komische acts. Vanaf donderdag 10 januari draait de film in de Nederlandse bioscopen, maar jij kunt deze al eerder zien.

Op maandag 7 januari gaat Stan & Ollie in Nederland in première in het historische filmtheater Tuschinski in Amsterdam en Privé geeft tien keer twee kaarten bioscoopkaarten weg. Om hiervoor in aanmerking te komen, dien je het juiste antwoord te geven op de volgende vraag:

In welk land is Stan Laurel geboren?

Mail je antwoord naar prive@telegraaf.nl. Prijswinnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld.