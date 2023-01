Buurman smeekte om hulp na ongeluk Jeremy Renner: ’We verliezen hem’

De buurman vertelt in detail dat Renner bij het ongeluk op nieuwjaarsdag verschillende verwondingen heeft opgelopen, onder meer aan zijn borst, hoofd en benen. Ook meldt hij dat de acteur veel bloed verliest en dat hij door omstanders in dekens is gewikkeld.

Renner is op dat moment nog bij bewustzijn, maar volgens de beller scheelt dat niet veel meer. „Hij haalt oppervlakkig adem, heeft veel pijn. Hij is zich ervan bewust dat we hem in dekens wikkelden. Zijn hoofd is bedekt, maar we verliezen hem”, aldus de buurman.

De 52-jarige Renner werd uiteindelijk per helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Afgelopen week mocht hij na ruim 2,5 week weer naar huis om daar verder te herstellen.