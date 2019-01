’Erland Galjaard gaat naar Talpa’

De nieuwe presentator van het programma 6Inside zei niet in welke functie John de Mol de oud-programmadirecteur van RTL gaat inhuren. „Het is een man met verstand van televisie en programmeren”, aldus Verlinde. „Hij is weg bij RTL, dan zijn er niet zoveel opties over in Hilversum.” Galjaard verdween in februari 2018 bij RTL.

Ook stelde Verlinde dat de kans heel groot is dat The Voice of Holland naar Talpa gaat. „Ik denk niet dat beide presentatoren dan overstappen, maar één van de twee zou zomaar kunnen”, aldus de showbizzkenner. Hij erkende daarmee te doelen op Wendy van Dijk, de vrouw van Erland Galjaard.

Verlinde verwacht dat er tussen hem en John de Mol zeker frictie gaat komen als 6Inside van start gaat. „Ik zeg wat ik moet zeggen, ik ben een combinatie van een entertainmentman en een journalist”, aldus de showbizzdeskundige. „Ik blijf het randje opzoeken, anders wordt het niet spannend. Dat is van belang als je een live-programma wilt maken waarin van alles kan gebeuren.”

Galjaard en Talpa waren vrijdag niet bereikbaar voor commentaar.