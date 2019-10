John de Mol luistert naar Marc-Marie en haalt Fleabag naar Net5

Fleabag gaat over een jonge vrouw in Londen die een moeizame relatie heeft met haar familie, vrienden en mannen en worstelt in haar sociale en seksuele leven. Dit leidt tot een aaneenschakeling van ongemakkelijke en bizarre situaties.

De serie won het afgelopen jaar zes Emmy’s, waaronder die voor Beste Comedyserie. Bedenker Phoebe Waller-Bridge, die tevens de hoofdrol vertolkt, kreeg de award voor beste actrice in een comedy. Het eerste seizoen verscheen in 2016.

John de Mol

Het kom niet geheel als een verrassing dat Fleabag binnenkort te zien is bij Net5. De populaire serie werd een maand geleden besproken tijdens de media-uitzending van De Wereld Draait Door, waar ook John de Mol bij was aangeschoven. Nadat presentatrice Rozemarijn Moggré en cabaretier Marc-Marie Huijbregts hun liefde voor Fleabag hadden gedeeld, stelde Matthijs van Nieuwkerk de Talpa-baas de vraag of hij bekend was met de show.

„Ik heb er van gehoord, ik ken het niet. Is het Engels? Waar wordt het uitgezonden?”, wilde De Mol weten, waarna Huijbregts de mediamagnaat de tip gaf om het op Net5 te gaan uitzenden. „Dat had ik al bedacht, inmiddels. Ik weet dat Linda kijkt”, antwoordde De Mol lachend.

Fleabag is vanaf 12 november wekelijks te zien vanaf 21.30 uur.