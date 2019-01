Prinses Madeleine vliegt terug naar Florida

„Ze hebben Nieuwjaar hier nog gevierd, maar zijn nu weer thuis”, aldus een hofwoordvoerder tegen Expressen. „Vandaag begint het normale leven weer voor de prinses en haar gezin.”

Madeleine vloog met haar gezin naar Zweden om de verjaardag van haar moeder koningin Silvia te vieren. Die werd op 23 december 75 jaar. „Het is heerlijk om hier te zijn”, zei Madeleine tegen Svensk Damtidning. „Zeker met dit winterweer. De kinderen vinden de sneeuw geweldig!”

Een paar dagen voordat Madeleine weer in het vliegtuig stapte, deelde ze een foto van haar jongste kind in de Zweedse sneeuw. „Het beste wat me in 2018 is overkomen, Adrienne”, schreef ze bij het kiekje van de warm aangeklede 9 maanden oude prinses.

