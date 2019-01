Vue toont Schindler’s List weer op herdenkingsdag Holocaust

De oorlogsfilm, die vertelt over een Duitse industrieel die meer dan duizend doden redt van de gaskamers, wordt weer gedraaid op 27 januari, de Internationale Herdenkingsdag voor de Holocaust. Dat maakte Vue vrijdag bekend.

Schindler’s List geldt als een van de beste films van de gelauwerde Amerikaanse regisseur. Spielberg draaide het waargebeurde verhaal, met hoofdrollen voor Liam Neeson en Ben Kingsley, in zwart-wit. Het epos kreeg zeven Oscars, waaronder die voor beste film, regie, scenario, camerawerk en muziek.

De film is op 27 januari in veertien Vue-bioscopen door het hele land te zien. De verkoop is vrijdag van start gegaan.