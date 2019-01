Jandino Aspiraat spijt van de Lama’s

„Ik had toen net een prijs gewonnen met Cameretten en mijn toenmalige manager zei: ’Dat moet je doen’”, vertelt Asporaat. „Ik deed het alleen maar omdat hij het zei en voor de money. Maar ik was geen match. Ik was er helemaal nog niet klaar voor; voor improvisatie moet je je lekker jezelf voelen. Ik deed het alleen maar om andere mensen te pleasen.” De komiek was uiteindelijk maar in één aflevering te zien in het populaire programma.

Asporaat vertelt daarna steeds meer zijn eigen koers te zijn gaan varen. „Dit hoort zo niet, is iets dat ik al mijn hele leven hoor. Maar gebruik vooral je eigen creativiteit: dit is wat wij doen, zo zijn wij en zo ga ik het neerzetten.”

Ook voor Bon Bini Holland 2 heeft de komiek naar eigen zeggen alle regels overboord gegooid. „Falen kan altijd, maar waarom ga ik daarop focussen? Ik zit niet met de verwachtingen van andere mensen, eigenlijk nooit. Ik ben niet bezig met wat andere mensen doen.”

Bon Bini Holland 2 trok tot nu toe bijna een half miljoen bezoekers, werd bekroond met platina en stond in de top van best bezochte films.

