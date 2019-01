Eva van de Wijdeven en Imanuelle Grives in nieuwe serie

Ninja Nanny vertelt over puber Hunter die met tegenzin naar het bekakte Gooi verhuist. Ze voelt zich een enorme outsider tussen de arrogante hockeymeisjes. Daarnaast wordt ze door haar ouders opgescheept met een strenge nanny. Deze Farah blijkt er echter een ongebruikelijke hobby op na te houden.

De hoofdrol van Hunter wordt gespeeld door Gina Spadaro, die eerder ook in Voetbalmeisjes te zien was. De serie is ook gemaakt door Sia Hermanides en Alieke Saarloos, die eerder Voetbalmeisjes maakten.