Zoontje Tijl Beckand lag in ziekenhuis met corona

Hoe Beckand besmet is geraakt, weet hij niet. Hij kwam er echter achter door zijn zoontje van 18 maanden oud. „Onze zoon werd opgenomen in het ziekenhuis met ademhalingsproblemen. Hij is een nachtje in het ziekenhuis geweest en daarom werd hij getest. Hij werd positief getest op corona, dus toen was het 99,9 procent zeker dat wij het ook hadden”, vertelt Tijl dinsdag aan Wilfred Genee in zijn radioprogramma Veronica Inside.

Het gaat inmiddels weer goed met de kleine Faas, maar het was wel ’heel pittig’. Ook zijn andere twee kinderen en zijn vrouw zijn ziek geweest, maar alleen zijn jongste had heftige klachten met ademhalingsproblemen. „Je kunt pech hebben. En dit was gewoon domme, botte pech”, concludeert hij nuchter.