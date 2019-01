Koningin Mathilde begint nieuwe jaar in Parijs

Mathilde reist af naar Parijs om daar de tentoonstelling Fernand Khnopff (1858-1921). Le maître de l’énigme te bekijken. In het Petit Palais in de Franse hoofdstad is sinds vorige maand, en tot 17 maart, een tentoonstelling te zien rond de Belgische kunstenaar Ferdinand Khnopff. De expositie is opgezet in samenwerking met de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.

In Parijs zijn een honderdtal werken te zien van de Belg, die zowel schilder, tekenaar, beeldhouwer als regisseur was. Volgens het Koninklijk Paleis is Khnopff ’een van de belangrijkste en meest veelzijdige vertegenwoordigers van het Symbolisme in België’.