John Legend in docu R. Kelly, maar al deze sterren weigerden

Dat is opvallend, schrijft Daily Mail, omdat volgens de producer dream hampton veel andere grote sterren medewerking hebben geweigerd. Zo zouden Jay Z, Lady Gaga, Dave Chappelle, Erykah Badu, Celine Dion, Mary J. Blige, Questlove en Lil Kim stuk voor stuk nee hebben gezegd op zijn vraag om mee te werken.

„Als het om beroemdheden gaat, is het ongelooflijk moeilijk om de mensen die op artistiek vlak met R. Kelly gewerkt hebben, zich te laten uitspreken”, vertelde zij. Terwijl een aantal van hen zich volgens haar in het verleden wel kritisch over hem hebben uitgelaten.En zo is John Legend de enige die in de documentaire zijn zegje doet. Hij heeft een duidelijke motivatie: „R. Kelly heeft zoveel mensen pijn gedaan. Time’s Up voor R. Kelly.”

Op Twitter krijgt hij veel lof voor zijn beslissing, maar zelf reageerde hij daar donderdagavond op met: „Aan iedereen die me vertelt hoe moedig ik ben dat ik in de docu verschijn; het voelde totaal niet riskant. Ik geloof deze vrouwen en ik geef geen f*ck om het beschermen van een kinderverkrachter. Gemakkelijke beslissing.” De tweet kreeg bijna 200.000 likes, een overduidelijke uitschieter vergeleken bij zijn overige berichten.