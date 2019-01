Verdachte schietpartij rapper Feis blijft vast

Ⓒ ANP

De 36-jarige Rotterdammer die is opgepakt in verband met de doodgeschoten rapper Feis, moet nog twee weken in de cel blijven, maar niet vanwege betrokkenheid bij de fatale schietpartij. Het voorarrest van de man is verlengd vanwege vuurwapenbezit. De schutter of schutters zijn nog altijd voortvluchtig.