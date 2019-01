Luxemburgse groothertog Jean wordt 98

De vader van de huidige groothertog Henri deed in oktober 2000 na een regering van 36 jaar troonsafstand. Net als zijn Britse jaargenoot prins Philip heeft Jean actief deelgenomen aan de strijd in de Tweede Wereldoorlog. Philip deed dat op zee en Jean meldde zich na de Duitse bezetting van Luxemburg en het afronden van een studie in Canada in 1942 als vrijwilliger bij de Irish Guards.

Hij kreeg een opleiding aan de koninklijke academie Sandhurst en nam als officier deel aan de landingen op de kust van Normandië, al was het niet op D-day maar vijf dagen later. In 2014 was hij nog aanwezig bij de grote herdenking, als enige oud-staatshoofd dat ook daadwerkelijk aan de strijd had deelgenomen.

Jean had een aandeel in de bevrijding van Frankrijk, België, Luxemburg en ook Nederland, zoals hij zijn kinderen nog altijd met trots vertelt. Het verblijf in ons land was maar kort omdat hij doorstootte naar Duitsland. Na de oorlog trouwde hij in 1953 met de Belgische prinses Joséphine-Charlotte, zus van de koningen Boudewijn en Albert II. Jean volgde in 1964 zijn moeder groothertogin Charlotte op.