Slechts één kersthit houdt stand

Mariah Carey is ook dit jaar weer de grootste verliezer. Vorige week stond ze nog fier bovenaan met haar kerstklassieker All I Want For Christmas Is You, deze week is ze pas op 189 te vinden. Daarmee evenaart ze haar eigen record uit januari 2017, toen de zangeres eveneens van plaats 1 uit de lijst viel. Ook andere hooggenoteerde kerstplaten van onder anderen Wham!, Michael Bublé, Ariana Grande, Chris Rea en Andy Williams zijn verdwenen.

Door het wegvallen van alle decemberliedjes keert een recordaantal van 42 platen terug. De hoogste is One Kiss van Calvin Harris en Dua Lipa, de single die de jaarlijst van 2018 aanvoert. Bovendien telt de lijst van deze week slechts zeven dalers; toevalligerwijs allemaal platen van rapper Boef.

De eerste lijstaanvoerder van 2019 is Huts van The Blockparty & Esko. De single stond in de een na laatste week van vorig jaar ook al een weekje op 1.