Patty Brard wenst Luv’ veel plezier

„Hartstikke leuk voor ze”, liet Patty weten aan RTL Boulevard. „Ze hebben de komst van Chimène niet met mij overlegd, maar dat hoeft ook niet. Het is voor mij jaren geleden, die tijd is voorbij.”

Patty wenst Luv’ „heel veel optredens en heel veel plezier.” Het eerste optreden is al geboekt; volgende week maakt Chimène haar debuut als Luv’-zangeres. Voordien moet ze nog flink aan de bak. „Het is heel veel repeteren”, verzuchtte Chimène, die naar eigen zeggen nog maar pas is toegevoegd aan Luv’. „Ik had de laatste week mijn bed net zo goed in de studio kunnen zetten. Of bij Marga thuis.”