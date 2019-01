Josylvio eerste hiphopper met album van het jaar

Hiphopacts waren al wel vaker dichtbij, zoals Lil' Kleine vorig jaar met een tweede plaats en Broederliefde in 2016 (plaats drie). Opmerkelijk genoeg is Hella Cash ook het eerste album in de historie die een jaarlijst aanvoert zonder daadwerkelijk in de winkels te liggen. De plaat verscheen alleen in digitale vorm.

Het genre hiphop doet het met zeven albums bij de eerste tien bijzonder goed. Naast Nederlandse acts als Josylvio, Lil' Kleine, Broederliefde en Frenna waren ook cd's van Post Malone, Drake en XXXTentacion populair.

De nummer 1 van 2017, Divide van Ed Sheeran, bleef ook in 2018 nog fier overeind staan. De plaat staat dit keer op de tweede plaats in het jaaroverzicht. Uniek is dat niet; Adele wist zowel met 21 (2011 en 2012) als met 25 (2015 en 2016) twee jaar achter elkaar de jaarlijst aan te voeren. 25 staat nu zelfs voor het vierde jaar op rij genoteerd bij de eerste dertig.