’Amerikanen op etiquetteles dankzij Meghan’

„De komst van Meghan Markle in de Britse koninklijke familie als de hertogin van Sussex onderstreept dat je niet binnen een bepaalde bloedlijn geboren hoeft te worden, een bepaald ras hoeft te hebben of een bepaalde opvoeding moet hebben gehad om de beste, netste versie van jezelf te worden”, aldus etiquette-expert Myka Meier tegen The Daily Express. Meier merkt het ’Meghan Markle effect’. Haar eendaagse cursussen van honderden dollars, waarin ze de deelneemsters onder meer leert hoe ze op een nette manier in en uit een auto kunnen stappen, zitten al snel vol.

Ook elders in de Verenigde Staten ervaren ze de ’Markle mania’. Elaine Swann van de Swann School of Protocol in San Diego merkt dat de vraag naar etiquettelessen aantrekt. „Als ik iets over Meghan plaats op sociale media, krijgt dat erg veel aandacht”, zei Swann tegen The Telegraph. „Ik krijg veel vragen over lessen. Meisjes willen theefeestjes en vrouwen willen deftiger worden. We zien het gebeuren en het is heel leuk.”

In het Verenigd Koninkrijk storen sommigen zich juist aan Meghans manieren. De Amerikaanse zou het koninklijke protocol geregeld aan haar laars lappen, bijvoorbeeld door nagellak te dragen, geheel in het zwart gekleed te gaan of een jurk met te korte mouwen te dragen. Video’s waarop te zien was dat de hertogin haar eigen autodeur sluit en twijfelde of zij of koningin Elizabeth eerst in moest stappen, gingen de wereld over.