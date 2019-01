Justin Timberlake kan het podium weer op

„Ten eerste, gelukkig nieuwjaar. Ik hoop dat iedereen fijne feestdagen heeft gehad”, zegt een blije Justin in een video op Instagram. „Ten tweede, D.C. we zijn er. We zijn weer terug! Ik kan niet wachten, ik heb er zin in, zijn jullie er klaar voor?” Vrijdagavond pakt Justin zijn tournee weer op, dan staat hij in Washington D.C.

De afgelopen maanden werd Justin geplaagd door stemproblemen. In oktober moest hij een concert in New York een paar uur voor aanvang afgelasten omdat hij van zijn artsen rust moest houden. „Mijn stembanden zijn zwaar gekneusd”, liet de 37-jarige zanger destijds weten. „Ik ga dit goedmaken.”

Justin trekt al ruim tien maanden de wereld over met zijn Man of the Woods Tour. In juli trad hij op in de Ziggo Dome, in augustus stond hij in het Gelredome en trad nogmaals op in Amsterdam. Tot half april toert Justin door de Verenigde Staten en Canada.