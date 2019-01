’Mannen hebben de moves, meiden de ballen’

„Bij de kracht die de meiden van Luminize uitstraalden, leken de Limburgse boys wel poesjes.” Ⓒ The Voice

AMSTERDAM - Een van de leuke dingen van dit seizoen van The Voice Of Holland is dat er een paar groepen meedoen aan de strijd. Het brengt wat extra leven in de show, ziet onze verslaggever. „Zingen alsof iemand je fiets steelt: het helpt.”