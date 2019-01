Internet wil Stevie Nicks in ’Fleetwood Mac’

Inmiddels hebben al 3100 mensen aangegeven aanwezig te zijn bij het vooralsnog fictieve evenement, dat op 28 september moet plaatsvinden. Nog eens 18.000 mensen hebben interesse om de shift van Stevie Nicks, die van 08.00 uur tot 11.00 uur moet duren, bij te wonen.

„Sell me fries, sell me sweet little fries”, luidt de korte omschrijving bij het evenement.

Rumours

Ook McDonald’s heeft de campagne ondertussen ontdekt. „We hebben ’rumours’ gehoord dat Stevie Nicks misschien onze ’Fleetwood Macs’ aandoet”, zegt een woordvoerder tegen het Britse muziekblad NME. „De volgende keer dat ze in de buurt is, heten we haar van harte welkom voor een paar ’sweet little fries’ voordat ze weer haar ’own way’ gaat.”

De grappen over Fleetwood Mac en McDonalds zijn niet nieuw. Zo wordt er op het forum Reddit al ruim een jaar gefantaseerd over wat de hamburgerketen in een Fleetwood Mac zou stoppen.