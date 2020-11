Ruth Wilson verklaart plotselinge vertrek The Affair

De serie van Showtime is tegenwoordig ook op Netflix te zien. De 38-jarige actrice speelde er tot 2018 de rol van Alison Lockhart en won daar een Golden Globe mee, maar vertrok dat jaar plotseling. Ze vertelt nu dat ze zich niet veilig voelde. „Het is wel belangrijk te zeggen dat ik me uitgesproken heb. Ik had een stem, ik kwam voor mezelf op. Er was een situatie bij The Affair, waar de dingen niet goed voelden. Ik dealde ermee en het lukte me om mezelf te beschermen.”

Toch kwam ze er niet uit hoe ze het verder moest aankaarten, vertelt ze. Ze had ook een geheimhoudingsovereenkomst, waardoor ze niet openlijk kon spreken. „Het was voor #MeToo en voor Harvey Weinstein - en toch vertelden mijn instincten duidelijk en krachtig dat het niet goed was wat daar gebeurde en waarover ik me niet veilig voelde.”

Vorig jaar bracht Hollywood Reporter een verhaal over een ’giftige werksfeer’ op de set van de show en noemde dat als reden van het vertrek van Ruth Wilson. Zij zou volgens anonieme bronnen in 2017 zelfs een klacht ingediend hebben over showrunner Sarah Treem, waarbij ze zei dat ze gepusht werd om meer naakt- en seksscènes te doen dan echt nodig was. Showrunner Sara Treem ontkende toen dat er sprake zou zijn van een onveilige werkomgeving.

Ruth Wilson is momenteel te zien in de HBO-serie The Dark Materials.