’Weerzien’ met STAN & OLLIE ontroert André

André van Duin is al sinds jaar en dag fan van een van de meest legendarische komische duo’s ooit. ,,Ach, die twee mannen. Ze hadden zoveel succes over de hele wereld.’’ Ⓒ Hollandse Hoogte

Vanaf 1926 waren ze samen en vermaakten ze als een van de eerste wereldsterren miljoenen fans. Onder hen: ANDRÉ VAN DUIN. Hij is altijd een groot liefhebber geweest van STAN LAUREL en OLIVER HARDY, die komende week hun verrassende comeback in de bioscoop maken. De film Stan & Ollie, die André al mocht zien, gaat over de spanningen achter de schermen, de ruzies, de tranen en hun stille liefde… Herkenbaar voor hem?