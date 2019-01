Rik van de Westelaken zoekt mee naar mol

De oud-journaallezer wist in seizoen vijftien zelf mol Margriet van der Linden te ontmaskeren en won daarmee die reeks. Hij weet dus van de hoed en de rand, al was het een volledig ander avontuur dan toen hij in 2014 zelf op zoek mocht.

„Als kandidaat weet je ’s ochtends totaal niet wat je te wachten staat en kan je ’s avonds zomaar op het vliegtuig naar huis zitten”, schetst Rik. „Het voordeel als presentator is dat je in ieder geval vaker mee mag”, lacht hij.

Molloot

In de jaren dat voorganger Art Rooijakkers Wie is de mol? presenteerde, groeide het AvroTros-programma uit tot een van de populairste shows van Nederland met meer dan eens meer dan drie miljoen kijkers. Hevige druk voelt Rik niet, maar „het is op een bepaalde manier heel spannend”, vindt hij. „Een hele eer ook. En ik wil de fans niet teleurstellen.”

Een echte molloot, zoals de diehard WIDM-fan ook wel bekend staat, wil Rik zich niet noemen, maar WIDM is al wel jarenlang een van zijn lievelingsprogramma’s. „Om dat nu te mogen presenteren geeft alles een heel andere dimensie. Ik heb er optimaal van genoten.”

Verstieren

Het zelf speuren naar de mol achter de buis moet Rik nu wel missen. Al liet hij zich bewust niet informeren over wie er dit seizoen de boel loopt te verstieren. Zo kon hij toch een beetje meespelen. „Langs de zijlijn heb ik een heel ander beeld op de opdrachten en kandidaten. Ik heb wel geprobeerd om de mol te vinden.” Of dat gelukt is, laat hij in het midden.

De groep bestaat volgens Rik uit veel potentiële mollen. „Het is een heel leuke, gevarieerde groep. Ik had na de eerste paar afleveringen al behoorlijk wat verdachten.”

In het negentiende seizoen zijn Evelien de Bruijn, Rick Paul van Mulligen, Sinan Can, Merel Westrik, Niels ’Nielson’ Littooij, Robèrt van Beckhoven, Sarah Chronis, Jamie Trenité, Evi Hanssen en Nikkie de Jager de deelnemers. Ze spelen het spel in Colombia.