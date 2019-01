Taalgebruik Holleeder vormde uitdaging serie

„Ik moest soms hele monologen houden. Hij schakelt zó snel”, constateerde de acteur. „Niet alleen in melodie of in ritme van praten, maar ook in gedachten. Dat was de grootste uitdaging: dat zo goed mogelijk doen, maar ook zo begrijpelijk mogelijk. Zodat ook iedereen snapt waar hij het over heeft.”

Veel mono- en dialogen in de serie Judas, vanaf zondag op Videoland en RTL 4, komen uit het gelijknamige boek van Willems zus Astrid of van bandjes waarop de topcrimineel te horen is. „Gijs kon dus heel moeilijk zeggen: dit is wel heel raar wat ik daar zeg. Want het was gewoon zoals het gezegd was”, vertelt regisseur Joram Lürsen.

Rare gedachtesprongen

Dat de gesprekken één op één werden overgenomen, zorgde volgens Joram soms voor ’heel onlogische’ dialogen. „Soms zitten er hele rare, zeker in het geval van Willem Holleeder, gedachtesprongen in. Maar wat mij opviel was dat als we er een beetje van afweken, het meteen niet meer zo goed werkte. Hoe wonderlijk hij het soms formuleert, toch zit er een enorme drive achter die heel erg klopt.”

Fysiek onderging Gijs elke draaidag een ware metamorfose. „Ik kreeg een heel ander uiterlijk. Een grotere neus, hij heeft een iets grotere neus dan ik, wangen en andere tanden, waardoor m’n mond ook anders kwam te staan.” Ook Holleeders bekendheid vormde een obstakel voor Gijs. „Het is een heel bekend en publiek figuur, er kijken heel veel mensen over je schouder mee.”

Spannend

De vele belangstelling voor het verhaal van de familie Holleeder voelden ook Rifka Lodeizen en Marit van Bohemen, die in de serie Astrid en Sonja spelen. „Heel veel mensen hebben het boek gelezen en hebben verwachtingen daarbij, ook verwachtingen van de serie”, zegt Marit. „We hebben bovendien te maken met mensen die leven, die bestaan. Maar we doen ze niet na, laat ik dat even duidelijk stellen.”

Dat was volgens Rifka ook niet mogelijk, want ’we kenden ze niet van te voren’. Toen de opnamen al waren begonnen, maakten Rifka en Marit kennis met Astrid en Sonja. „Het ging grappig genoeg heel erg over ons”, herinnert Marit zich. „Over hoe het acteren gaat en hoe je denkt zo’n rol neer te gaan zetten.”

Filmproces

Rifka vertelde de zussen over het filmproces. „Dat was natuurlijk helemaal nieuw. Dat je alles zo gefragmenteerd en door elkaar opneemt. En wij noemen iets een scène, maar dat is voor hen een hele sterke herinnering. Dat gaat nóóit overeenkomen, dat weet je al.” De actrice beschrijft de ontmoeting als ’een heel leuke ervaring’.

Marit vond het ’heel spannend’ om met Holleeders zussen te praten. „Ik heb wel dingen gevraagd over het boek, maar ik heb ook weer niet zoveel verder gevraagd. Ik vond het ook niet helemaal op z’n plek om door te gaan vragen over dingen. Je weet dat het bedreigde getuigen zijn en ik wil ze niet in diskrediet brengen, dus ik was daar heel voorzichtig mee.”