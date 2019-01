The Voice weer boven de twee miljoen kijkers

Ⓒ ANP

The Voice of Holland heeft vrijdagavond voor het eerst in weken weer eens meer dan twee miljoen kijkers getrokken. Het populaire zangprogramma was volgens Stichting Kijkonderzoek met 2.006.000 kijkers net niet het best bekeken programma van de avond; dat was het NOS Journaal van 20.00 uur met ruim 2,3 miljoen.