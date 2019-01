J.K. Rowling onthult toiletgeheim Zweinstein

„Zweinstein heeft niet altijd toiletten gehad”, twittert Pottermore, het onlineplatform voor Rowlings magische wereld van Harry Potter. „Voordat Dreuzel-sanitair werd overgenomen in de 18e eeuw, deden heksen en tovenaars gewoon hun behoefte waar ze stonden. Vervolgens toverden ze het bewijs weg.”

Fans waren op Twitter niet heel erg te spreken over het wc-weetje. Zo vinden ze het feitje totaal overbodig, maar een enkele Potter-fan merkt zelfs op dat het onwaarschijnlijk is dat dit klopt. „De spreuk om dingen te laten verdwijnen is een van de moeilijke spreuken en wordt gewoonlijk pas in de vierde of vijfde klas geleerd. Jongere studenten zouden dus in een hoek moeten poepen en vervolgens iemand moeten vinden die het kunnen wegtoveren”, reageert een fan.