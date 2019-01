Vertoning Schindler’s List voor AfD valt slecht

Op vertoon van hun partijpas zouden zij naar binnen mogen. De eigenaar van het theater ergert zich aan het feit dat veel leden van de AfD de gruwelen van de Holocaust ’trivialiseren’. Om deze reden kwamen verschillende kopstukken van de partij al regelmatig onder vuur te liggen.

Maar het plan van de bioscoop wekte de woede van de lokale partijleider, Uwe Junge. Volgens Junge stigmatiseert de bioscoop op deze manier leden van de AfD. Hij noemt het in lokale media een „onbeholpen poging om de AfD gelijk te stellen met het nationaalsocialisme.”

Bijzonder

Nu mag iedere bezoeker, dus ook niet-AfD-leden, op 27 januari gratis naar Schindler’s List, meldt de regionale publieke omroep SWR. Ook in Nederland is Schindler’s List die dag trouwens weer even op groot doek te zien. Bioscoopketen Vue vertoont de klassieker in haar theater.

Het oorlogsdrama Schindler’s List verscheen in 1993 en kreeg twaalf Oscar-nominaties. De ruim drie uur durende film van Steven Spielberg is gebaseerd op de Duitser Oskar Schindler (gespeeld door Liam Neeson) die tijdens de Tweede Wereldoorlog de levens redde van ruim duizend Joodse arbeiders. Bijzonder aan de film is dat hij bijna helemaal zwart-wit is. Slechts een paar scènes zijn in kleur.