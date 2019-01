Wim en Marit maken toekomstplannen

„Als het gevoel goed is, kun je samen alles aan”, reageren Wim en Marit in De Stentor op de vele verschillen tussen hen. Sinds Boer Zoekt Vrouw zijn de twee geregeld bij elkaar te vinden en ze zijn dan ook van plan om in het voorjaar samen op de boerderij van Wim te gaan wonen. ,,Het is niet normaal wat er allemaal in korte tijd is gebeurd. We doen het nu rustig aan, volgen ons hart. Dan komt alles goed.’’

Wim verhuisde in 2016 naar de boerderij van zijn ouders, maar wachtte met inrichten,,Ik heb het woongedeelte van de boerderij zelf verbouwd. De meubels zijn tweedehands, gekregen van vrienden. Scheelt een hoop geld. Ik was alleen en dacht: ik kan beter wachten tot er een vrouw in huis is, want die wil het toch vast allemaal anders. En zo gaat het dus ook. We gaan binnenkort naar de meubelboulevard, goed plan.’’

"Ik heb acht jaar gestudeerd, dat geef ik niet op"

Marit woont nu nog in Den Haag en werkt daar als arts op de spoedeisende hulp. Als ze gaan samenwonen, zal ze dus ook van baan moeten veranderen. ,,Mijn moeder is huisarts in Nunspeet. Ik heb gezien hoe mooi dat vak is”, reageert Martit. „In de zorg werken is het mooiste dat er is. Of je nu arts bent of verpleegkundige. Je kunt iets betekenen voor anderen. Ik werk nu als arts op de spoedeisende hulp in Den Haag maar ik wil graag huisarts worden. Ja, in een dorp. Of dat Marknesse wordt? Dat weet ik nog niet.’’

In Boer Zoekt Vrouw liet Marit nog weten dat ze graag ook op het land zou willen werken, maar dat idee lacht ze nu weg. „Ik vind het heerlijk om buiten te zijn, juist vanwege de hectiek van mijn eigen werk. Maar dan denk ik meer aan tuinieren. Ik heb acht jaar gestudeerd, dat geef ik niet op.’’ Wim is het daar helemaal mee eens: „Ik zocht een vrouw, geen werknemer.”