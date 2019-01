Frans Bauer ontmaskert Chinezen

Frans Bauer moet toegeven dat hij voordat hij afreisde weinig afwist van China. Die kennisachterstand heeft hij ruimschoots ingehaald. „Ik heb Chinezen nog nooit uitbundig de polonaise zien lopen. Maar in China kwam ik erachter dat ze minder bescheiden zijn dan ik dacht. Chinezen willen in alles de beste zijn, de nummer 1.”

„En ze lopen inderdaad op veel dingen voor”, laat Bauer zien. „Ik ben in winkels geweest zonder kassa, waar camera’s registreren wat je in je mandje stopt. Het is een mengelmoes van innovatie en eenvoud, want ik zag buiten ook vlees ongekoeld aan vleeshaken hangen.”

Bivakmuts op strand

Frans Bauer in China is volgens de zanger veel meer dan een reisprogramma langs de toeristische bezienswaardigheden. „We laten het echte China zien. Ik hield rekening met strenge regels in het communistische land, maar wat blijkt? Vuurwerk mag je gewoon elke dag afsteken op straat. Maar shockerend vond ik Beijing, waar in veel huizen geen toilet is en de inwoners gebruikmaken van sanitaire ruimtes op straat. Ik ben ook op prachtige stranden geweest waar de Chinezen facekini’s dragen, zodat ze niet bruin worden. In Nederland zou ik denk ik snel op het politiebureau zitten als ik met een bivakmuts op het strand ga liggen.”

De liefhebber van babi pangang had grote problemen in de Chinese restaurants. „Alles wat pootjes heeft eten ze. Maar varkenssnuitjes en tongetjes van de eend eet ik niet. Je moet daar echt zoeken naar wat je kent. We zijn trouwens naar het goedkoopste sterrenrestaurant ter wereld geweest, die chef-kok was gespecialiseerd in dimsum en laat bezoekers met lage inkomens genieten van sterreneten. Het was fantastisch.”

Verrast

Bauer noemt de tv-reis naar China nog interessanter dan Amerika. „Omdat China een land is dat we nauwelijks kennen. We zijn in een dancing geweest waar bezoekers 10.000 tot 100.000 dollar op een avond uitgeven. Dat opent wel je ogen. En we kunnen er nog wat leren van het Chinese onderwijs. Ik was op een school met klassen van twaalf leerlingen, een goedbetaalde lerares en een assistent. En de leerlingen kregen er warm eten. Op dat vlak zijn de Chinezen bijzonder bezig.”

Frans Bauer kiest voor gezinsvakanties graag voor de Canarische Eilanden, maar neemt zich met Mariska voor om ook de kinderen mee te nemen op verre reizen. „Dit willen we in de toekomst ook met onze kinderen doen. Dat kan nu ook, nu ze wat ouder zijn.”

Frans kon goed opschieten met de Chinese bevolking. „Ik denk dat ik intussen meer Chinezen heb geknuffeld dan Nederlanders, hoe leg ik dat uit?” Hij benadrukt dat het geen snoepreisje was. „We waren elf dagen weg voor acht afleveringen en waren van vijf uur ’s ochtends tot na middernacht bezig met draaien of reizen, want de afstanden zijn gigantisch. AvroTros maakt programma’s waar miljoenen mensen naar kijken, dat motiveert ons. Ik denk dat criticasters verrast zullen zijn door Frans Bauer in China.”