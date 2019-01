Zo ziet Eminems Hailie er nu uit

Duidelijk moge zijn: Eminem heeft er nooit een geheim van gemaakt een moeizame relatie te hebben met zijn ex-vrouw Kim. Maar uit die relatie heeft hij wel zijn prachtige dochter Hailie overgehouden. Fans van de rapper leerden het meisje allemaal kennen via zijn muziek en ze heeft zelfs een rol in de videoclip van When I’m Gone.

Voor wie dit nummer en de clip nog vers in heeft geheugen zitten, zal dit een flinke klap zijn, want kleine meisjes worden groot. (En wij worden dus oud.) De enige grote liefde van Eminem is inmiddels alweer 23 jaar en heeft meer dan een miljoen volgens op sociale media.

Eminem rapt in verschillende nummers over zijn strijd met hoe hij met zijn ex en dochter om moet gaan, maar ondanks alle ruzies en zijn (inmiddels overwonnen) verslavingen, is het hem gelukt een goede vader voor zijn dochter te worden. Aan de Daily Mail liet ze weten een erg goede band met haar vader te hebben

Net als haar vader laat Hailie weinig los over haar privéleven, maar dat neemt niet weg dat ze op sociale media een ware hit. Met haar berichten over mode, haar vrienden, work-outs en honden weet ze steeds meer fans te krijgen. De teller staat inmiddels op ruim 1,4 miljoen volgers.