Prins Harry naar militaire oefening Noorwegen

Het gaat om een van de grootste Britse militaire oefeningen in twintig jaar. De militairen trainen in de Noorse sneeuw om het land te verdedigen tegen een eventuele aanval van Rusland. Ook soldaten uit de Verenigde Staten, Noorwegen en Nederland zijn in het Scandinavische land gelegerd en doen mee aan de oefening.

In Noorwegen wil Harry de Britse soldaten een hart onder de riem steken. De hertog van Sussex vocht in het verleden mee in het Britse leger en bestuurde in de strijd tegen de Taliban in Afghanistan een Apache-helikopter. Hij weet dus hoe het legerleven kan zijn.

Volgens insiders kijkt Harry reikhalzend uit naar zijn bezoek aan de militairen. Of zijn zwangere vrouw Meghan meegaat naar Noorwegen is niet bekend.