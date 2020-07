Ricky Gervais wil worden verslonden door leeuwen

„Ik geef niets om mijn fysieke lichaam. Voer me maar aan de leeuwen”, vertelt hij aan Daily Star. Hij ziet al helemaal voor zich hoe zijn lichaam in een kooi wordt gegooid in een dierentuin. „En dan staan daar allemaal mensen en toeristen die denken: ’He, is dat niet die kerel van The Office?’. En dan zien ze hoe ik word verslonden”, vervolgt hij.

„Ik hou van het idee dat twee leeuwen mij opeten. Ze gaan eerst voor de zachte stukjes en nemen elk een zaadbal”, fantaseert hij erop los. „Een beetje zoals in Lady en de Vagebond. Twee leeuwen die vlak naast elkaar op mijn testikels kauwen. Briljant!”