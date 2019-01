Jarige Jean (98) veteraan bevrijding Nederland

Groothertog Jean weet zich zijn aandeel in de bevrijding van ons land nog goed te herinneren, zo vertelden zijn dochter prinses Marie-Astrid en schoonzoon aartshertog Christian van Oostenrijk enkele jaren geleden. „Hij nam deel aan de bevrijding van Brussel, ging daarna met de Irish Guards naar Nederland om zich vervolgens bij zijn vader prins Felix te voegen voor de bevrijding van Luxemburg op 10 september 1944”, aldus aartshertog Christian.

„Daarna keerde Jean terug bij zijn in Nederland gelegerde regiment, dat strijd leverde bij Elst en Nijmegen.” De Irish Guards rukten uiteindelijk op naar Duitsland, waarna Jean afzwaaide. In 1964 volgde hij zijn moeder groothertogin Charlotte op als staatshoofd van Luxemburg, een functie die hij tot oktober 2000 vervulde.

De relatie van Jean en zijn familie met de Nederlandse koninklijke familie is altijd bijzonder hartelijk geweest en gebleven. Koningin Beatrix was in 2000 bij de troonswisseling en in 2016 bij de viering van de 95e verjaardag van Jean in de Luxemburgse Philharmonie. Jean zelf was in 2014 nog aanwezig bij de grote internationale herdenking van de landingen in Normandië.