Penélope Cruz werkt liever niet met man samen

„Aan de ene kant is het makkelijker, want je kent die persoon en hij kent jou. De manier van werken is bijna hetzelfde”, meent Penélope. „Maar aan de andere kant is het idee dat zoiets jaarlijks gebeurt best eng. Ik denk dat het beter is om het maar eens in de zoveel tijd te doen, ook al waren het wel goede ervaringen.”

Cruz en Bardem trouwden in 2010 en hebben samen twee kinderen. Ze acteerden beiden in films als Vicky Cristina Barcelona en The Counselor.