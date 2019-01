Miljuschka: ’Ik was ongelukkig als ik iemand een stuk taart zag eten’

Op Instagram schrijft Miljuschka een groot voorstander te zijn van een gezond leven, maar naar haar mening slaan mensen veel te ver door door alleen maar te ’kauwen op grassprieten.’ Ze heeft dan ook een belangrijke boodschap voor haar volgers.

„Ik ben al jaren 74kg schoon aan de haak. Ik heb vooral in mijn jonge jaren ernaar gestreefd om er strak en zo dun mogelijk uit te zien. Uren in de sportschool en alles overdenken voordat ik het at, wat resulteerde in 54kg op de weegschaal”, schrijft de tv-kok bij een onbewerkte foto van zichzelf in bikini op Instagram.

Honger

Ze maakt meteen duidelijk dat dit niet iets was om trots op te zijn. „Natuurlijk paste ik alle fashion een stuk makkelijker, waardoor winkelen leuk was. Zag ik er top uit op iedere foto. Maar ik was diep ongelukkig als ik iemand een stuk taart zag eten en ik mezelf dat ontzegde. Mijn hele dag werd overheerst door het hoofddoel uiterlijk.”

En dat volgens de voormalige presentatrice van TMF voor niemand goed. „Vanaf het moment dat ik moeder werd is dit voor mij veranderd. Ik had zo’n honger. Daarbij het respect voor mijn lichaam, waarin ik een mensje bouwde, is tekenend geweest voor hoe ik nu tegen mijn lijf aankijk.”

Geniet van het leven

Ze heeft nu dan ook een duidelijk advies voor haar lezers. „Natuurlijk kan je niet 3 x per dag taart eten (hoewel ik dat wel soms doe) en moet je mate houden etc. Maar ik geloof er heilig in dat wanneer je zelf begint met koken met normale producten van moeder natuur, lekker beweegt door bijvoorbeeld te stofzuigen of wandelen er al redelijk een balans is. Dus ik smeek je. Ga please niet vol in een dieet waarvan je weet dat je het niet vol kan houden. Straf jezelf niet. Probeer kleine aanpassingen te maken die makkelijk vol te houden zijn. Ook ik heb dagen dat ik de spiegel inkijk en denk ik wil minder lovehandles, wat vervelend dat mn mouwen zo strak zitten. Maar drastische maatregelen zijn vaak van korte duur. Dus wees lief voor jezelf en ga net iets meer wandelen, laat een keer een taartje staan. Hou het haalbaar en geniet van het leven.”