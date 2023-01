Pointer Sisters-zangeres Anita Pointer (74) overleden

„Hoewel we diep bedroefd zijn door het verlies van Anita, troosten we ons met de gedachte dat ze nu bij haar dochter Jada en haar zussen June en Bonnie is en vrede heeft”, laat de familie weten.

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Anita Pointer Ⓒ ANP/HH

The Pointer Sisters werden in 1969 opgericht en begin jaren zeventig scoorden de vier zussen hun eerste hits. Ruth, Anita, Bonnie en June namen vijf platen op en wonnen diverse prijzen, waaronder drie Grammy Awards. Ze scoren hits met nummers als I’m So Excited, Jump, Slow Hand en het door Bruce Springsteen geschreven Fire.

Anita is de derde Pointer-zus die is overleden. June stierf in 2006 en Bonnie in 2020.