Juan Carlos (81) weer uit de schijnwerpers

Juan Carlos kon jarenlang geen kwaad doen. Hij loodste Spanje na de dood van dictator Francisco Franco, van wie hij aanzienlijke macht erfde, immers naar een democratische samenleving, waarbij de koning al zijn macht opgaf. Juan Carlos is co-architect van het moderne Spanje, maar die rol weegt tegenwoordig minder zwaar nu regio’s als Catalonië en Baskenland zich willen losmaken.

Het imago van de koning liep ook fikse deuken op door buitenechtelijke affaires, die eerder werden verzwegen, kwestieuze zakelijke contacten, een frauderende schoonzoon en een olifantenjacht in Botswana. Bij zijn 75e verjaardag in 2013 wist Juan Carlos nog zeker dat hij niet zou aftreden, maar anderhalf jaar later besefte hij dat alleen een troonsafstand de monarchie nog kon redden. Zoon Felipe kon dan een frisse start maken.

Afstand

Voor Felipe was het echter wel zaak om afstand te bewaren tot zijn vader, die de laatste jaren dan ook het leven leidt van een gefortuneerde pensionado met etentjes, zeilen, het bezoeken van sportwedstrijden en stierenvechten.

Felipe kon vorig jaar niet om de tachtigste verjaardag heen en nodigde zijn vader ook uit bij een aantal herdenkingen, maar dit jaar zijn de schijnwerpers weer verdwenen. Juan Carlos wordt zondag ook niet verwacht bij het Pascua Militar, de plechtigheid in het Koninklijk Paleis waarbij de strijdkrachten worden geëerd.